Жигули разорвало после столкновения с Маздой в Тулунском районе, пострадал 18-летний водитель Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла в ночь на 17 октября в Тулунском районе. В селе Перфилова столкнулись автомобили ВАЗ и Мазда. От удара отечествоенное авто буквально разорвало. Машина превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- С различными травмами в больницу доставили 18-летнего водителя ВАЗа, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Сейчас во всех причинах ДТП разбираются дорожные полицейские. Инспекторы еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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