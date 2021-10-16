Смерть под присмотром. В частном пансионате в Иркутске от отравления психотропными лекарствами погибла женщина

Это помещение на ул. Ядринцева в Иркутске теперь продается. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Трагедию, что произошла в Иркутске ровно четыре года назад, сейчас многие уже не вспомнят. Тогда, в октябре 2017-го, в частном в пансионате паллиативной помощи имени Святой Милицы случился пожар. Пятнадцать человек - постояльцев и персонал – успели спастись, а трое погибли. Учреждение, как позже выяснится в ходе расследования, работало легально, но правила пожарной безопасности нарушили. А рвется там, где тонко… Владелицу этого бизнеса тогда приговорили к трем годам лишения свободы условно. А спустя ровно четыре года в Иркутске разгорается новый скандал и снова с частным пансионатом. Там умирает постоялица. СК региона сообщил - отравление психотропными препаратами. Владелица сети социальных учреждений отправлена под домашний арест, а ее дочь и муж – за решетку до суда. Им предъявлено обвинение по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели человека. А все учреждения оказались на грани закрытия. В том, что произошло, разбиралась «КП» -Иркутск.

СТАРИКИ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

А началось все с обычного поста в иркутских пабликах, который в конце сентября написали жильцы шестиэтажки по улице Ядринцева.

«В подвале нашего дома открыта организация без названия и вывесок. Недавно оттуда увезли труп человека. Внутри есть кровати. Неужели, это дом престарелых или хоспис?».

Этот вывод жильцы сделали неспроста. Они заметили, что к цокольному этажу дома постоянно привозят пожилых людей на колясках. Внутри загадочного помещения после собственного мини-расследования обнаружили комнатку на 3- кровати, на них – пенсионеры, значит, постояльцы, и при них сиделки. Далее проверку провело МВД и догадки подтвердились, это пансионат. А Минздрав и Роспотребнадзор добавили, что лицензии на медицинскую деятельность у учреждения нет. Так, дело ушло в Следственный комитет. С этого момента и разразился скандал. Информация о подземелье, где содержат стариков, быстро дошла до главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил взять проверку под контроль центрального аппарата.

ДАВАЛИ ТАБЛЕТКИ, ПРОПИСАННЫЕ ВРАЧОМ

Итак, что известно о работе сети пансионатов? Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» отправилась по адресу. Правда, попасть внутрь того самого загадочного цоколя на Ядринцева так и не удалось. У входа встретили полицейские и вежливо попросили удалиться. Но заглянуть внутрь через окна, а они есть, не бункер все же, удалось. На одном из них уже красовалось объявление – «Продам». Помещение под пансионат арендовали. И, после всех событий, владелец цоколя, видимо, поспешил избавить себя от сомнительной славы. Постояльцев вывезли, и пока непонятно, куда – то ли забрали родственники, то ли распределили по другим филиалам сети. Ее, кстати, владелица социального бизнеса зарегистрировала как обычное ИП. Если верить выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которую «КП» нашла на сайте Федеральной налоговой службы (там можно проверить любое ИП – прим. Ред.), то учреждение занимается «уходом за престарелыми и инвалидами, с обеспечением проживания». Зарегистрировано ИП в январе 2021 года. Про оказание медицинских услуг ничего не сказано.

На том, что в пансионате не было медуслуг, настаивают как защита организатора сети, так и родственники постояльцев.

- Здесь оказываются услуги только по уходу за пенсионерами, этот пункт и прописан в договоре, - объясняет корреспонденту «Комсомолки» адвокат обвиняемой Елена Аполь. – Никакого лечения не назначается! Врачей нет. Работает все так: родственники привозят больного, отдают рецепты с назначениями от профессиональных медиков, сиделки по расписанию выдают таблетки. Так что медицинских услуг нет. Сиделкам помогают волонтеры.

Анна Морозко. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Все так и есть. В филиале Дзержинска находится мой 73-летний дядя, - говорит родственница одного из постояльцев Анна Морозко. – У него деменция (приобретенное слабоумие, обусловленное органическим поражением головного мозга, - прим. Ред.) и ухаживать за ним некому. Мы нашли в интернете этот пансионат, и он стал спасением. Условия хорошие, сотрудники внимательные, все медикаменты, назначенные докторами, дядя получает по расписанию. Он даже перестал жаловаться на давление и головные боли.

Однако не все так однозначно, как бы ни был вышколен и заботлив персонал. У людей в возрасте часто бывает целый список диагнозов, и при поступлении в государственные дома престарелых и пансионаты их тщательно «сортируют» - кого в какой отправить. Вот как на данный момент звучит позиция по «Доброте» следственного комитета Приангарья .

- В ходе предварительного следствия установлено, что супруги и их дочь оказывали в Иркутске услуги по уходу за престарелыми и инвалидами при отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии, - отмечает представитель СК по Иркутской области. - В марте текущего года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами.

Увы. Что-то пропустили, за чем-то недоглядели. Следствию еще предстоит во всем разобраться. Но понятно, что «ахиллесова пята» всей системы частных пансионатов – отказ их организаторов от организации медицинской помощи, от постоянного присутствия опытного врача и медсестры. Почему? Ответ на поверхности. И даже в комментарии СК он тоже есть. Если бы была «прописана» помощь доктора, потребовалась бы процедура согласования. Лицензия. Регулярный присмотр госорганов. И совсем другие цены, кстати. А так пансионат может открыть любой человек. Да, Минсоцразвития может контролировать работу подобных частных пансионатов. Но только тех, которые вошли в реестр поставщиков социальных услуг. А это дело добровольное…..

Вот в таких условиях жили старики. Фото: Андрей СИНЬКОВ

БАБУЛИ ЖИЛИ В ДВУХЭТАЖНОМ КИРПИЧНОМ ОСОБНЯКЕ

А через несколько дней после задержания владелицы сети пансионатов у филиала в Дзержинске родные постояльцев устроили встречу. Родные пенсионеров, как и сами они, вторят друг другу.

«Условиями довольны, персонал внимательный, кормят, поят, лекарства выдают по расписанию, уезжать не хотим…». Жалобы? Ни одной. И цены приемлемые. Стоимость варьировалась в зависимости от условий. За общую комнату с 5-6 кроватями близкие платили за своих в сутки около 900-1000 рублей, за номер с 2 кроватями – около 1300 руб. Понять, чем привлекало родных пациентов, можно легко. Дома одного больного деменцией не оставишь, опасно. Работу не бросишь, на что жить. Нанять персональную сиделку дорого. Вот и остается пансионат. Но почему не государственный?

Почему? Проезжая мимо двухэтажного кирпичного особняка с эркером и балконами, огороженного высоким забором, можно подумать, что там живет крупный бизнесмен. На самом деле - 33 бабушки от 80 лет и старше. Да, именно так выглядит один из филиалов этой сети пансионатов в Иркутске. С хорошим уходом и пятиразовым питанием. И с весьма круглой для обычного пенсионера ценой за постой –30 тысяч рублей в месяц и больше. Содержать там своих стариков могут только обеспеченные люди, пособия от государства на это точно не хватит.

В ограде тем временем, уже собираются их родные. Как выясняется, они все вместе встали на защиту владелицы. В самом деле. А куда им теперь отправлять родителей и бабушек, чтобы совесть была чиста? Пенсионеров, которых теперь надо пристраивать заново, около 200.

- В государственном мне сказали, что нужно ждать очереди, - говорит дочка одной из пенсионерок, Ольга. – Зачем ждать, если в частном меня все устроило по условиям и по цене.

По правилам, чтобы оформить пенсионера в государственный пансионат нужно собрать пакет документов, а главное пройти несколько комиссий. Каких? Нужно доказать, что человек нуждается в социальных услугах. Что ему не противопоказано нахождение в помещении стационарного типа. Доказать, что нет проблем с головой и других болезней. В общем, полное медобследование.

Что ж, звоним в один из государственных пансионатов Иркутска и спрашиваем, как определить в приют больного деда.

- Сначала обратитесь в комплексный центр обслуживания населения, - отвечает администратор. – На основании их путевки человек поступает к нам. Это если хотите попасть на бюджет. Есть еще коммерческая основа. Там вам придется платить минимум 1250 в сутки. Но документы нужно собирать в любом из вариантов.

Заглядываем в перечень. А там, помимо паспорта, пенсионного удостоверения и страхового полиса, есть справки о доходах, об инвалидности, заключение о врачебной комиссии, медицинская карта со всевозможными анализами… Вероятно, в частном пансионате к этому относятся проще.

– А как иначе? Да, для признания нуждающимся в социальном обслуживании нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, - добавил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров. - Специалисты определят, что нужно – стационар или проживание на дому. И помогут с оформлением.

Идти этой дорогой родственники постояльцев пансионата не хотят. Она для них слишком длинная, и с неопределенным результатом. Они хотят заплатить не самые большие деньги за уход и забыть о проблемах. Но так, похоже, не получается.

PS. Что дальше? Скорее всего, для начала родственники наймут для стариков сиделок. А потом все-таки попытаются устроить их в другие частные пансионаты или дома престарелых. Эта история не завершилась. И потому, что еще идет следствие. И потому, что проблемы с тем, как достойно устроить старость пожилых людей, будут только нарастать. Ведь людей в возрасте много. И будет больше.

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