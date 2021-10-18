28-летняя женщина погибла в ДТП на трассе в Нукутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла в ночь на 18 октября в Нукутском районе. На 43 километре трассы Нукуты-Закулей-Хадахан, вблизи села Хадахан, 28-летняя женщина за рулем Ниссан Санни, не справилась с управлением и съехала в кювет. Там машина перевернулась.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 32-летний пассажир Ниссана доставлен в больницу.

Дорожные инспекторы дают трагическую статистику. С начала года на дорогах Иркутской области произошло 78 аварий с опрокидыванием авто. В этих ДТП погибли 15 человек и 90 получили травмы. Из них 18 детей. Полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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