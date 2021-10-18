Медотвод от вакцинации в Иркутске должен быть официально оформлен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области пояснили, можно ли отказаться от прививки против коронавируса, когда вакцинация объявлена обязательной для многих категорий населения по эпидемическим показаниям. О том, как оформить свое нежелание или невозможность иммунизироваться, рассказала в прямом эфире замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина.

Напомним, в число тех, кто должен сделать прививку, входят пенсионеры, студенты старше 18 лет, гоударственные и муниципальные служащие, медики, педагоги, работники промышленности, транспорта, торговли, общепита. энергетики, ЖКХ, туриндустрии и сферы услуг. На каждом предприятии к 25 декабря должен быть достигнут порог иммунизированных в 80%. А что, если человек считает, что ему делать прививку не стоит?

- Все алгоритмы прописаны, - сказала Наталья Поталицина. - Есть федеральный закон №157, там есть статья N 5, и человек вправе отказаться от профилактической прививки. Но только письменно, через медицинского работника И тот должен разъяснить, какие ограничения могут возникнуть на пути человека, если он откажется от проведения прививок. Далее уже принимаются меры со стороны работодателя или той организации, которую посещает человек.

Однако надо иметь в виду, что последствия этого отказа весьма чреваты. И конкретны. Отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям приводит к серьезным ограничениям. И прежде всего - отстранению от работы.

Более подробно об этом читайте в тексте Будут ли увольнять тех, кто откажется делать прививку от COVID в Иркутске. Здесь содержатся ссылки на нормативные документы и правила ( подробности)