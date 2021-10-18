Будут ли увольнять тех, кто откажется делать прививку от COVID в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врио главного санитарного врача Иркутской области подписал постановление об обязательной вакцинации в регионе по эпидемическим показаниям. Есть конкретный список категорий жителей, которые теперь просто обязаны пройти иммунопрофилактику. Это решение принято на фоне резкого подъема заболеваемости - четвертой волны коронавируса. Обязательная вакцинация от коронавируса в Иркутске и регионе теперь вводится Роспотребнадзором. А это значит, что нарушителям придется ответить. Рассказываем, кому надо привиться первым компонентом до 25 ноября, а вторым - до 25 декабря 2021 года, как это будет организовано и что произойдет, если отказаться. А также - как пройдет вакцинация пенсионеров.

Люди старше 60 лет отдельно указаны в перечне к иммунизации. И это при том, что сами они наиболее ответственно относятся к ней. Из 474 тысяч жителей региона этого возраста первый компонент сделали уже 39%, второй -33% жителей. Как будут следить за тем, чтобы каждый пожилой человек получил защиту?

- Поможет статистический учет населения. В каждой поликлинике, у каждого участкового врача на руках есть данные о жителях старше 60 лет, - пояснила во время прямого эфира заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина. – Мы направим сведения о привитых в медорганизации. Информация будет направлена для контроля.

Каждый человек в возрасте, как правило, имеет не одно, а несколько хронических заболеваний. Иммунизация ему необходима.

-Оперативный анализ проводится и давно ясно - только прививка может спасти жизнь, - поясняет Поталицина. – Да, можем привиться и заболеть. Но после вакцинации вирус переносится легче, позволяет избежать тяжелых осложнений.

С каждым пенсионером будет беседовать доктор. Перед тем, как отправить на иммунизацию, выяснят состояние здоровья.

Кто обязан сделать прививку от СOVID-19

- Учащиеся и студенты старше 18 лет

- Пенсионеры старше 60 лет

- Госслужащие и муниципальные служащие

- Педагоги, медики, соцработники, сотрудники МФЦ

- Работники общепита, торговли, турбизнеса

- Работники промышленности, транспорта и бытового обсуживания

-Работники ЖКХ, энергетики и сферы услуг

- Волонтеры и вахтовики.

Кстати - отказаться от вакцинации можно любому из тех, кто входит в эти группы, закон позволяет. Но имейте в виду - начальник будет обязан отправить вас в отпуск без содержания. Потому что распоряжение касается эпидемии. На этот счет есть очень конкретные указания.

ВАЖНО

В каждом предприятии, которое относится к сферам, упомянутым в постановлении о вакцинации по эпидемическим показаниям, должно пройти иммунизацию не менее 80% коллектива. В это число включаются: вакцинированные и переболевшие ( но не более 6 месяцев назад). Не привитые могут составлять не более 20%. Это – те, кто не прошел вакцинацию по медицинским показаниям ( медотвод подтвержден документально) и женщины находящиеся в отпуске по беременности и уходу за ребенком, а также те, кто находится на больничном, в длительных командировках за границей, на учебе и в отпусках без сохранения зарплаты.

КАК ЭТО БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО

1. Каждое предприятие издаст приказ об организации прививок, установит сроки, познакомит с ним сотрудников.

2. Вакцинация будет проходить централизованно ( приедут врачи с достаточным количеством препаратов), либо предложат каждому сделать это в рабочее время.

3. Если к установленному сроку работник не предоставит сведения о вакцинации либо о медотводе ( в том числе в связи с перенесенным в течение последних 6 месяцев COVID, подтвержденном документально), издается приказ об отстранении его от работы без сохранения зарплаты ( основание – ч. 1 ст. 76 ТК РФ и пункт 2 ст. 5 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний)

4. Срок отстранения – на период эпиднеблагополучия.

5. В случае, если работа может производиться дистанционно, работодатель может предложить такой вариант. Преимущественно – в отношении работников, имеющих противопоказания.

( из письма Минтруда и Роспотребнадзора РФ об организации вакцинации по эпидемическим показаниям)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12200 жителей Иркутской области проходят сейчас лечение от коронавируса

4080 из них – под наблюдением врачей в стационарах

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