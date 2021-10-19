Иркутянин, не желая прощаться с отпуском за границей, выплатил 400 000 рублей алиментов Фото: "КП" Архив

Алиментный долг оплачен в полном объеме. Иркутянин перевел на содержание своих двух сыновей больше 400 тысяч рублей после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда из страны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Мужчина алименты выплачивал, но незначительными суммами, из-за чего и образовалась задолженность, - комментируют ситуацию в УФССП региона. – Тогда мы перешли к принудительным мерам.

Сначала они не сработали, но потом должник собрался отдохнуть за пределами России, тогда и перечислил нужную сумму сыновьям.

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