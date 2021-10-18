Тулунский маньяк, который изнасиловал 27 женщин, ответит только за четыре преступления

Тулунский маньяк проведет за решеткой 24 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

«ФОКУС» С РУЧКОЙ

- Не видели, как на днях в вашем дворе угоняли автомобиль? – в конце 2018 года в двери 50-летнего бульдозериста из Тулуна Павла Ш. постучались полицейские и попросили дать показания как свидетеля.

Мужчина спокойно ответил на вопросы и в конце беседы расписался в протоколе шариковой ручкой, которую ему любезно предоставили опера. Выйдя из подъезда, полицейские сразу отправились в лабораторию, сдавать ту самую ручку на экспертизу. Тогда они уже подозревали Павла в том, что это именно он тот самый маньяк, который 27 лет безнаказанно насиловал в Тулуне женщин. И благодаря фокусу с ручкой доказали это.

То, что в шахтерском городке Иркутской области орудует маньяк, обсуждали еще в начале 2000-х. Правда, верить в это никто не хотел. Изнасилования женщин, девушек и девочек, (неважно какого возраста, главное женского пола, как потом говорил на допросах маньяк «Баба, да баба»), что происходили в городе с 2001 по 2012 годы, считали единичными случаями, но никак не серией. Так продолжалось до тех пор, пока в город не приехала та же группа оперативников и следователей, которая вычислила самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова, убившего 78 женщин. Ему удавалось более 20 лет оставаться неуловимым. Эта команда и вычислила «коллегу» ангарского чистильщика, который получил прозвище «Тулунский маньяк».

- Уже когда дело Попкова было в суде, мы начали заниматься тулунским маньяком, - рассказывает бывший оперативник Евгений Савиных. Полгода назад он вышел на пенсию. – Дело не могли раскрыть более 25 лет. В Тулуне и правда никто не мог подумать, что преступления совершает один и тот же человек.

ИЗБЕГАЛ РАЗГОВОРОВ ПРО ЖЕНЩИН

И правда, кто мог поверить, что хладнокровный насильник – обычный здоровый 100-килограммовый мужик-работяга Павел Ш., семьянин и отец двух взрослых детей.

- Его семья считалась образцовой, никаких серьезных ссор и скандалов, - говорит Евгений Савиных. – Все свободное время правда проводил с родными. Коллеги маньяка, такие же бульдозеристы с угольного разреза, также характеризовали его только с положительной стороны. Все, как один, говорили, что он разговорчивый, общительный. Вот только о себе рассказывать не любил.

Павел всегда с удовольствием шел с мужиками в кафе после смены. Даже злоупотребив зеленого змия, вел себя спокойно, не выступал и вообще не проявлял агрессию. А вот излюбленную тему в мужских компаниях о женщинах не поддерживал. Услышав, что коллеги начинают говорить про прекрасный пол, молча вставал из-за стола и уходил по-английски. Никто на это внимания не обращал.

- Думали, идет домой, к любимой жене… - пожимал плечами один из коллег маньяка.

На суде маньяк всегда прятал лицо. Фото: Иркутский областной суд.

ИСКАЛ ЖЕРТВ НА НОЧНЫХ УЛИЦАХ

Шел Павел не домой, а на тихие вечерние улицы Тулуна. Там и подыскивал жертв – одиноких женщин, проходивших мимо. Действовал по одной и той же схеме. Подходил сзади, приставлял нож к горлу, отводил в безлюдные места, насиловал и отпускал. Иногда изверг уходил с места преступления не с пустыми руками. Он отбирал у своих жертв ценные вещи, украшения, кошельки и деньги. Только двух женщин Павел Ш. не отпустил – они слишком хорошо запомнили его внешность.

На самом деле, перепуганные женщины, после всего произошедшего, вообще мало что могли рассказать о напавшем на них насильнике.

- Возраст определяли расплывчато - от 40 до 60 лет, - говорят следователи. - Из примет было лишь, что он якобы носит усы, возможно кепку на голове. Некоторые указывали на шрам в районе переносицы, хриплый голос. А еще многие говорили, что от мужчины пахло соляркой, и он ходит в грязной робе.

15 ТЫСЯЧ ПРОВЕРЕННЫХ МУЖЧИН

Неудивительно, что под такое описание может подойти любой среднестатистический водитель грузовика или работник угольных разрезов. А Тулун как раз город угольщиков. Среди них и искали. Полицейским все же удалось выяснить, что большинство изнасилований совершил один и тот же человек. Как? С мест преступлений изъяли следы и сравнили их с ДНК из лаборатории экспертно-криминалистического центра областного МВД. Здесь удалось получить важную зацепку, а точнее генотип. Оставалось найти его носителя. Для этого пришлось проверить более 3 тысяч мужчин, провести 15 тысяч исследований и генетических экспертиз биологических образцов. Сыщики были вознаграждены, когда в январе 2019-го анализ ДНК Павла Ш. на 100% совпал с биологическим материалом одной из жертв.

- Его задержание стало для нас громом среди ясного неба, - говорили «Комсомолке» зимой 2019 года родственники бульдозериста сразу после того, как его отправили под стражу. - Мы не верим в это. Он добрый, душевный, отзывчивый человек...

У этого «душевного» человека выявили диагноз, который наверняка было неприятно услышать его супруге. Сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что ее муж страдает раптофилией – расстройством полового влечения, при котором получение сексуального удовлетворения возможно только при насильственном половом акте. К слову, его жертвы в один голос говорили, что у насильника были большие проблемы с потенцией. Прежде чем приступить к половому акту, он им угрожал, избивал. Его явно возбуждало ощущение полной власти над жертвой. Но такое расстройство не является психической болезнью. Эксперты признали преступника вменяемым.

ПРИГОВОР

Следователям удалось узнать страшную статистику тулунского маньяка. Сам преступник признался, что 1992 года, когда ему было 24 года, до момента задержания в январе 2019-го он изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства. Вот только судили его в итоге только за зверства, совершенные с 2000 по 2019 год.

- По остальным преступлениям вышел срок давности, - объясняют в прокуратуре Приангарья. – В итоге он ответил за четыре жертвы: двух убитых женщин и двух изнасилованных.

И ответил серьезно. Ближайшие 24 года неуловимый бульдозерист проведет в колонии строгого режима. А после освобождения (если доживет до него, сейчас ему 53 года) он еще 1 год и 10 месяцев будет ограничен в свободе. Такой приговор Павлу Ш. вынес Иркутский областной суд.

- Я даже удивлен таким приговором, - заключает Евгений Савиных. – Думал, дадут лет 8. Впрочем, считаю 24 года в колонии – заслуженное наказание для него.

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