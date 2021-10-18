Тулунский маньяк, который изнасиловал 27 женщин, получил 24 года строгого режима

За решеткой маньяк проведет 24 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Наконец, стал известен срок, на который за решетку отправится теперь уже 53-летний тулунский маньяк. Тот самый насильник, скрывавшийся 27 лет. С 1992 года, до момента задержания в январе 2019-го он изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства. При этом сначала его подозревали в 11 изнасилованиях, которые произошли с 2001 по 2012 годы. Через полгода следователи выяснили, что он причастен еще как минимум к 13 зверствам. Материалы этого дела накопились аж на 116 томов. 18 октября 2021-го изверг услышал приговор суда.

- Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда, прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого, после освобождения он будет ограничен в свободе на 1 год и 10 месяцев.

Добавим, что мужчину судили за преступления, которые изверг совершил в период с 2000 по 2019 год. Как рассказали в прокуратуре, в итоге он получил срок за четыре жертвы: два убийства и два изнасилования. У остальных надругательств вышел срок давности.

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Ну а мы еще раз кратко напомним историю неуловимого маньяка, о которой рассказывали не раз. Все годы, что его не могли поймать, действовал он хладнокровно и по одной и той же схеме. Поздними вечерами подкарауливал одиноких женщин на пустых улицах Тулуна, приставлял нож к горлу, отводил в безлюдные места и насиловал. Иногда изверг уходил с места преступления не с пустыми руками. Он отбирал у своих жертв ценные вещи, украшения, кошельки и деньги.

Так почему на след маньяка не могли выйти два десятилетия? Дело в том, что его жертвы не могли толком рассказать о внешности насильника. Одни говорили, что он носит усы, другие что у мужчины есть шрам на переносице. Возраст также определяли расплывчато. Зацепкой стал лишь запах солярки от насильника, который учуяли большинство пострадавших женщин. После этого преступника стали искать среди водителей грузовиков или работников угольных разрезов.

Спустя годы сыщикам улыбнулась удача. С мест преступлений изъяли следы и сравнили их с ДНК из лаборатории ЭКЦ ГУ МВД. Здесь удалось получить важную зацепку, а точнее генотип. Оставалось найти его носителя. Пришлось проверять более 3 тысяч мужчин, проводить 15 тысяч исследований и генетических экспертиз биологических образцов. В январе 2019-го анализ ДНК одного из подозреваемых на 100% совпал с биологическим материалом одной из жертв. Кстати, вышла на след тулунского маньяка та же группа следователей, которая несколько лет назад вычислила самого кровавого маньяка России ангарчанина Михаила Попкова. Попков сейчас уже отбывает два пожизненных срока.

В 2019 году корреспонденты «КП»-«Иркутск» узнали личность тулунского насильника. Им оказался местный бульдозерист, который работал на угольном разрезе. Никаких странностей в его поведении коллеги и родные не замечали. Мужчина много лет был женат, и у него есть двое взрослых детей. Скрытого мотива, как у ангарчанина Михаила Попкова, который «очищал мир от падших женщин», по словам сыщиков, у тулунского маньяка не было. Насиловал женщин, скорее всего, чтобы «получить удовольствие».

- Его задержание стало для нас шоком, - говорили "Комсомолке" родственники бульдозериста сразу после его задержание. - Даже не верится. Он добрый, душевный, отзывчивый человек...

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