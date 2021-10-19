Майнинговое оборудование стоимостью 1,9 миллиона рублей похитили в Иркутске

Майнинговое оборудование, стоимостью 1,9 миллион рублей, похитили в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пропажу своего майнингового оборудования для добычи криптовалюты, 32-летний иркутянин заметил, когда зашел в гараж. Выйдя на улицу и осмотревшись по сторонам, он увидел, как мужчина пытается спрятать украденные машинки. Хозяин дома догнал его, схватил и удерживал до приезда полиции. Грабителем оказался 18-летний житель Черемховского района.

- После этого полицейские задержали еще 3 сообщников задержанного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что они причастны еще как минимум к 4 таким же кражам. Всего, они похитили оборудование на 1,9 миллиона рублей.

Теперь против сообщников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Организатор отправлен под домашний арест, несовершеннолетний участник группы под подпиской о невыезде, остальные в СИЗО.

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