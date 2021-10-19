Четыре новых авиаподразделения «Авиалесохраны» создадут в Иркутской области

Так горели леса в Катангском районе в Иркутской области летом 2021 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области будут созданы четыре новых авиаотделения лесной охраны. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра лесного комплекса Приангарья Владимира Читоркина.

По одной базе появится в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и две – в Катангском. Этим летом там была особенно сложная ситуация из-за отсутствия осадков, в тушении пожаров участвовали 700 человек, приходилось привлекать авиацию МЧС России.

- Число пожарных-десантников в области увеличится на 130. В полной боевой готовности они будут к началу пожароопасного сезона 2022 года, - уверяют в правительстве Иркутской области.

Министр также рассказал, что в северных и северо-восточных территориях региона также утвердили новые маршруты для наблюдения за лесами с воздуха, чтобы быстрее реагировать на возгорания.

- Кроме того, среди ближайших планов – усиление наземных сил реагирования путем формирования новых пожарно-химических станций третьего типа, - отмечают власти.

Из-за чего же происходили возгорания в лесах? Специалисты уверяют, что 65% пожаров произошли из-за сухих гроз, еще в 26,5% пламя вспыхнуло по вине человека. Даже штрафы не останавливают людей. Лесные инспекторы провели в этом году больше 3300 рейдов, было возбуждено 1200 дел об административных нарушениях. К ответственности уже привлекли 997 нарушителей, общая сумма выписанных им штрафов – 41 миллион рублей.

ЦИФРА

548 лесных пожаров произошло в Иркутской области во время пожароопасного сезона в этом году;

460 000 гектаров – их общая площадь;

4773 человека тушили пожары в регионе.