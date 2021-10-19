Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Ленинском районе Иркутска

Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Ленинском районе Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске в восьмом часу вечера в Ленинском районе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло на виадуке, соединяющем Ново-Ленино и Иркутск-2, - уточняют в полиции.

По одной из версий специалистов «Короллу» могло занести и автомобиль врезался в маршрутный автобус №10. За рулем иномарки сидел 26-летний водитель, по данным регионального МВД, ни он, никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Сейчас на месте работают инспекторы, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и точную причину аварии. Прокуратура региона уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в организации.

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