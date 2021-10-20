Из-за ДТП образовалась пробка на улице Маяковского в Иркутске утром 20 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске утром 20 октября оцениваются Яндексом в привычные 6 баллов. Ожидается, что на этом уровне загруженность автодорог продержится еще как минимум час. Из-за ДТП встали в пробке машины на улицах Маяковского, Челнокова и Профсоюзная. Все из-за того, что в левом ряду у въезда на мост «притерлись» автомобили. Затор отмечен на картах до самой улицы Шмидта.

Кстати, также Яндекс сообщает о двух ДТП в Ленинской районе. Оба – на объездной дороге в Ново-Ленино. В Иркутске утром 20 числа «стоят» улицы Олега Кошевого, Рабочего Штаба, Трактовая, Иннокентьевский мост также один сплошной затор. Затруднены подъезды и к Академическому мосту, хотя на самой переправе движение свободное. На просто этим утром и подобраться к плотине ГЭС по направлению в сторону центра.

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