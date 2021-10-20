Шесть уголовных дел возбуждено против частных пансионатов в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

После массовых проверок сети частных пансионатов для престарелых в Иркутске возбуждено 6 уголовных дел по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствию стало известно, что жители Приангарья заключали с владельцем учреждения контракты о круглосуточном содержании их пожилых родственников и инвалидов, за это предприниматель ежемесячно получал оплату. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК.

- В ходе выездных прокурорских проверок выявлено, что в пансионатах не обеспечено безопасное пребывание граждан ввиду несоответствия помещений требованиям противопожарной охраны и предоставления медицинской помощи в отсутствие соответствующей лицензии, - рассказали в ведомствах.

Нарушения были найдены в частных пансионатах, расположенных в микрорайоне Солнечный, на улицах Партизанская, Ипподромная, Култукская, а также в поселке Дзержинск в Иркутске.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

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