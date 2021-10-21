17 тысяч рублей собрали читатели «Комсомолки» для девушки, пострадавшей в ДТП на «зебре» в Усолье. Фото: архив Арины Андреевой

Читатели «Комсомольской правды» пожертвовали 17 тысяч рублей для 18-летней Арины Андреевой из города Усолье-Сибирское, которая в марте 2020 года стала жертвой ДТП на «зебре». На эти деньги девушка планирует пройти процедуру лазерной шлифовки кожи лица, чтобы скрыть глубокие шрамы. Также этих средств студентке хватит на плановое обследование и психолога.

- Было очень приятно от того, что кто-то понимает тебя, - рассказала Арина Андреева. – Мне писали много слов поддержки, которые вправду мотивируют меня двигаться дальше. Как оказалось, мир не без добрых людей. Я благодарна каждому, кто поддержал меня и мою семью.

Напомним, история об Арине Андреевой была опубликована на сайте «КП»-Иркутск» неделю назад. 60-летнего виновника аварии, из-за которого школьница осталась калекой, обязали выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей компенсации, но деньги на счета семьи с момента приговора так и не поступили. При этом студентке была необходима реабилитация – Арина пережила 4 сложных операции, ее все еще мучают панические атаки, а на лице остались шрамы. Мать девушки уволилась с работы, чтобы помогать дочери в больнице. Семье пришлось выживать на пенсию бабушки и дедушки.

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