Глава авиакомпании, самолет которой попал в авиакатастрофу в Иркутской области, ушел в отставку. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

После крушения L-410 12 сентября в Казачинско-Ленском районе Иркутской области учредителями авиакомпании в Забайкалье было принято решение о смене руководства дочерней организации, которая выпустила самолет в рейс. На должность начальника с 25 октября назначен Евгений Синцов. Ранее он занимал пост генерального директора по наземному обеспечению. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании.

- Новый опытный руководитель имеет высокий потенциал для устранения недостатков, выявленных надзорными ведомствами, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Евгений Синцов награжден нагрудным знаком «Заслуженный инженер Республики Бурятия», почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства транспорта РФ, Росавиации, Правительства Республики Бурятия.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэропорта поселка Казачинское. На борту находилось 16 человек, погибли три пассажира и один из пилотов, остальных доставили в больницу с различными травмами. Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По мнению следствия, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при выполнении маневра при посадке и отказ техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим ЧС сняли в Казачинско-Ленском районе, введенный из-за крушения самолета L-410. Указ был подписан 18 октября. (подробности)

«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинским, впервые села в самолет. По словам матери, девушка отделалась разбитым носом. (подробности)