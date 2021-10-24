ДТП с автопоездом, перевозившим 7 иномарок по трассе «Байкал», попало на видео Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с автопоездом в Шелеховском районе попало на видео. Напомним, авария произошла на трассе «Байкал» . Автовоз, перевозивший 7 иномарок, на одном из поворотов съехал с проезжей части и перевернулся. Полиция предоставила КП-Иркутск кадры, снятые регистратором большегруза, ехавшего во встречном направлении.

ДТП с участием автопоезда произошло 23 октября около 16:30 недалеко от поселка Чистые ключи. В первое время после аварии судьба водителя была неизвестна. Сегодня в МВД сообщили, что выжить мужчине не удалось, от полученных травм он скончался на месте. Известно, что он иркутянин, ему было 53 года. Автовоз перевозил 7 машин: «Toyota Chaser», «Honda CRV» «Honda Accord», «Nissan Juke» и две «Honda Fit». Все они оказались в кювете. Сейчас автовоз «Skania», полуприцеп и поврежденные легковые авто помещены на арестплощадку.

О произошедшем сотрудникам ГУ МВД России по Иркутской области рассказал водитель того самого тягача, ехавшего во встречном направлении, от капота которого автопоезд пронесся в считанных сантиметрах.

- Увидел, что с горы летит автовоз, и не вписывается в поворот, я газ скинул, резко тормознул и в этот момент он в сантиметрах от меня проскочил, перевернулся и весь рассыпался, - рассказывает очевидец. – Я вышел, побежал, от кабины ничего не осталось, ни разговоров, ни стонов не было…

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