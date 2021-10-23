Автопоезд с семью иномарками перевернулся на трассе «Байкал» в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 16:30 23 октября на 33-м километре трассы Р-258 «Байкал» произошло ДТП с участием автопоезда, перевозившего 7 легковых автомобилей. Вблизи поселка Чистые ключи Шелеховского района грузовик "Скания" съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что он двигался в сторону областного центра, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Судьба водителя грузовика неизвестна. По неофициальной информации, мужчина может находиться под завалами поврежденного автопоезда.

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