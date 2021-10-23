Полиция разыскивает иркутянина, пропавшего около 20 лет назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает мужчину, который пропал около 20 лет назад. Известно, что поссорившись с семьей, в начале 2000-ых Дмитрий Лихачев ушел из дома по улице Култукская в Иркутске и больше не выходил с родственниками на связь. До настоящего времени о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всем, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции №6 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» или по официальному номеру 02 (102 с мобильного), - обратились к горожанам в ведомстве.

Приметы: европейский тип лица, рост около 175-180 см, средней полноты, лицо овальное, глаза темные, нос прямой, губы средней толщины, волос темно-русый прямой, размер ноги 42-43, на лбу шрам около 2 сантиметров.

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