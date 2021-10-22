Три иномарки и автобус столкнулись на плотине ГЭС в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские разбираются в обстоятельства ДТП, в котором столкнулись три автомобиля и автобус. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- Столкновение нескольких автомобилей произошло 22 октября на плотине ГЭС около 19 часов вечера, - рассказали в ведомствах. - Среди поврежденных автомобилей рейсовый автобус 74 маршрута, «Тойота Королла», «Тайота Аллион» и «Ниссан АД».

Во время аварии в салоне автобуса находилось 20 человек. По предварительным данным дорожных полицейских никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Прокуратура Октябрьского района начала проверку, в результате которой будет дана оценка соблюдению правил безопасности перевозки пассажиров. При выявлении нарушений будут приняты меры наказания.

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