10 автомобильных краж раскрыли полицейские Иркутска во время рейда Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

10 автомобильных краж раскрыли полицейские Иркутска во время рейда «Автомобиль» с 11 по 15 октября. По 9 из них были возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и "Кража". Проверки были нацелены на пресечение деятельности международных преступных групп, занимающихся хищением автомобилей и их легализацией. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В рамках мероприятия полицейские проверили свыше 330 мест хранения автотранспорта, из них более 120 автостоянок, 130 гаражно-строительных кооперативов и отдельно стоящих гаражей, 50 станций технического обслуживания и частных мастерских, 10 автомагазинов и 20 пунктов авторазбора, - рассказали в ведомстве.

Также во время проверок правоохранители обнаружили 21 автомобиль с измененной маркировкой или находящийся в розыске.

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