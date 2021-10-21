Четверо ангарчан закупали наркотики в Красноярске для перепродажи в Иркутской области Фото: Ксения Вахрушева

В Ангарске завершено расследование уголовного дела против банды наркоторговцев. Следствием установлено, что 18-летняя девушка, ее 19-летний парень, а также их знакомые 19 и 26 лет ездили в Красноярск, где закупали наркотики для перепродажи в Зиме, Саянске, Иркутске и Ангарске. Товар фасовался на дозы и передавался покупателям с помощью тайников. Злоумышленников поймали с поличным в феврале 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Инспекторы ГИБДД по ориентировке остановили автомобиль «Тойота Камри», в котором находились четверо предполагаемых наркоторговцев. В салоне машины обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Экспертиза подтвердила, что изъятая масса является наркотиком синтетического происхождения весом свыше 600 граммов. В ходе дальнейшей работы с задержанными оперативники обнаружили места так называемых тайников и изъяли готовые к сбыту свертки, - рассказали в ведомстве.

Всех членов банды заключили под стражу на время следствия.

Материалы уголовных дел по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», возбужденных против мужчин, объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.

19-летняя девушка заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима.

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