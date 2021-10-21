К условному сроку приговорили сибиряка, который признался полиции в перевозке наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Нижнеудинска суд назначил условный срок за сбор и хранение наркосодержащих растений. В августе 2021 года недалеко от города мужчина, заметив поле с дикорастущей травой, решил собрать несколько листьев, чтобы позже употребить. Их он положил в пакет, а затем спрятал в рюкзак. После этого подсудимый отправился на остановку пригородного электропоезда, чтобы уехать в Нижнеудинск. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Находясь в электричке, мужчина своим поведением привлек внимание осуществляющих сопровождение поезда сотрудников Нижнеудинского ЛОП, которые с целью проверки пассажира поинтересовались у последнего о наличии при нем запрещенных в гражданском обороте предметов. Подсудимый не стал скрывать и пояснил, что в рюкзаке у него запрещенная трава, - рассказали в ведомстве.

За незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере жителя Нижнеудинска суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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