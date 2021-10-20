В Лесхозе Иркутской области сотрудникам незаконно выписали премии на 1,2 миллиона рублей Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В ходе проверки прокуратура Иркутской области выяснила, что в областном лесхозе сотрудники превысили свои полномочия и растратили деньги организации. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Прокуратура установила, что в 2020 году должностные лица областного лесхоза, воспользовались поступлением денежных средств на расчетные счета учреждения и перечислили свыше 600 тысяч рублей отдельным работникам лесхоза и коммерческой организации, - рассказали в ведомствах.

Материалы проверки прокурором были направлены в следственный комитет. Следователи устанавливают личности виновных. Возбуждено уголовное дело.

Также, на контроле прокуратуры находится дело, связанное с выплатами премий сотрудникам лесхоза из числа руководителей на сумму свыше 600 тысяч рублей.

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