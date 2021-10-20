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Происшествия20 октября 2021 6:14

Житель Качугского района незаконно срубил лес на 1,2 миллиона рублей, чтобы построить дом

36-летнему сибиряку грозит до 7 лет лишения свободы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Житель Качугского района незаконно срубил лес на 1,2 миллиона рублей, чтобы построить дом

Житель Качугского района незаконно срубил лес на 1,2 миллиона рублей, чтобы построить дом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Качугском районе полицейские задержали 36-летнего мужчину, который незаконно срубил 80 кубических метров леса стоимостью 1,2 миллиона рублей. Как установило следствие, из древесины сибиряк хотел построить дом. Работы подозреваемый проводил в Ангинском участковом лесничестве, территория которого относится к категории нерестоохранных полос лесов. Конечно, документов при себе у мужчины не было. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудниками полиции изъят трактор, на который в последующем был наложен арест. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщена бензопила, сортимент леса породы лиственница, кедр и ель, - рассказали в ведомстве.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Качугский» возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Теперь сибиряку грозит лишение свободы на срок до 7 лет. На время следствие его поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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