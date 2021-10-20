До двадцати лет колонии и миллионный штраф грозит 17-летней наркокурьерше в Усолье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском перед судом предстанет 17-летняя девушка, ее обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. По информации следствия, подросток, желая подзаработать, нашла в соцсетях объявление о работе наркокурьером. Первым заданием было сделать тайники с товаром на территории города. По переписке в сети девушке объяснили, где нужно искать крупную партию уже расфасованных на дозы наркотиков. После того, как «закладки» были готовы, усольчанка отчиталась об этом «работодателю». Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- 10 марта 2021 года девушка была задержана сотрудниками линейного пункта полиции на станции Усолье - Сибирское, которые изъяли имеющиеся при ней пакетики с наркотическим средством общей массой 12 граммов, а также находящиеся в «тайниках-закладках» наркотики - 5 граммов, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следователями Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

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