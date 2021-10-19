Водитель иномарки сбил пятиклассника на «зебре» в Иркутске. Фото: ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области

Днем, 19 октября, на Красноярской улице 32-летний водитель автомобиля «Nissan Wingroad» сбил школьника. Пятиклассник переходил дорогу по пешеходному переходу. 11-летний ребенок получил травмы. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительным данным, водитель решил объехать транспортные средства, скопившиеся перед пешеходным переходом и не заметил, что они пропускают школьника, - рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. В ГИБДД отмечают, что с начала года в ДТП, произошедших на «зебрах», погибло 5 человек и 166 получили травмы.

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