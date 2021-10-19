Псевдосотрудники Пенсионного фонда все чаще обманывают блокадников в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отделение ПФР по Иркутской области призывает граждан быть осторожными! В Приангарье работают аферисты, которые проникают в квартиры пожилых людей под видом сотрудников Пенсионного фонда. В ведомстве напоминают, специалисты посещают только тех жителей региона, которые не в состоянии самостоятельно прийти отделение. Об этом сообщают в пресс-службе областного отделения ПФР.

- Стоит отметить, что за последнее время появились случаи, когда мошенники, представившись работниками ПФР, приходят в дома к пенсионерам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и просят сфотографировать документы с целью создания «базы данных жителей блокадного Ленинграда», рассказали в ведомстве.

Напомним, органы Пенсионного фонда располагают информацией о наличия статуса жителя блокадного Ленинграда и не требуют дополнительного документального подтверждения.

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