Социальную доплату пенсионеры Иркутской области будут получать автоматически с 2022 года Фото: Артем ЛЕНЦ

Заявление на получение региональной социальной доплаты к пенсии больше не потребуется с 1 января 2022 года. В Иркутской области это будет происходить автоматически. Такие изменения внесены в федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Доплата будет установлена со дня назначения соответствующей пенсии, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на министерство социального развития, опеки и попечительства.

- В 2021 году в Иркутской области на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, в том числе 2,6 миллиарда из федерального бюджета, - отметили в региональном министерстве.

По данным на 1 октября, в Иркутской области доплату получают 103 694 пенсионера. Ее средний размер составил 2,7 тысячи рублей.

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