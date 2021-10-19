Губернатор Иркутской области назвал вынужденной мерой обязательную вакцинацию от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области обратился к жителям региона в связи с большим количеством обращений об обязательной вакцинации от COVID-19. Игорь Кобзев отметил, что в Приангарье действительно введены правила об иммунизации для отдельных категорий населения. Постановление подписал главный государственный санитарный врач по Иркутской области, так как это компетенция Роспотребнадзора. Для людей, не входящих в перечень, вопрос о прививке полностью зависит от личного желания. Об этом глава региона сообщил в личном аккаунте в соцсетях.

- Решение неоднозначное, пришлось по вкусу далеко не всем. Но оно вынужденное, - отметил Игорь Кобзев. - Эпидситуация у нас, мягко говоря, неблагополучная. Койки в ковидных госпиталях заполняются практически сразу после их открытия. Идет стремительный рост смертности от ковида. Только вдумайтесь: каждый день умирает по 18-20 человек!

По словам главы Приангарья, в Иркутской области имеется достаточное количество вакцины во всех территориях. Научные исследования показали, что у привитых людей в 30 раз снижен риск госпитализации и в 50 раз риск смерти от COVID-19.

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