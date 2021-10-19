Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 октября: поставить прививку от COVID-19 в регионе можно в 120 пунктах вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 октября. В Приангарье уже больше 116,5 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией [статистика]. В последние несколько недель отмечается рост темпа заражений, накануне число смертей заболевших COVID-19 за сутки снова превысило 20.

Проанализировав ситуацию, врио главного государственного санитарного врача Иркутской области Михаил Лужнов подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. К слову, в регионе сейчас работает 93 стационарных пункта вакцинации, 27 передвижных и 121 мобильная бригада. Проблем с тем, где поставить прививку быть не должно. Если эти «точки» для прививок будут сильно загружены, в регионе готовы открывать новые пункты или организовывать вакцинацию выездными бригадами.

- Создан запас вакцины - 260 тысяч доз, из них 160 тысяч предназначены для первичной вакцинации, 100 тысяч – для повторной «Спутником Лайт», - отчитались накануне в правительстве Приангарья.

Кстати, первым компонентом в Иркутской области привиты уже больше 679 тысяч человек, из них в Иркутске почти 223 тысячи.

Коронавирус в Иркутской области, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 19 октября: продолжаются проверки соблюдения антиковидных требований

В регионе с начала сентября проверено уже больше 1200 точек торговли на соблюдение антиковидных требований. Только этой осенью возбуждено 16 административных дел, выдано 81 уведомление. С начала сентября к ответственности привлечены уже 33 нарушителя, еще 30 дел находится на рассмотрении.

Напомним, в регионе сейчас введен режим повышенной готовности из-за коронавируса и нарушение правил, принятых в указе губернатора Иркутской области № 279-уг при нем грозит штрафом от одной до трехсот тысяч рублей, в зависимости от статуса нарушителя – гражданское лицо заплатит от 1 до 30 000 рублей, должностное – от 10 до 50, предприниматель – от 30 до 50 тысяч, юридическое лицо – от 100 до 300 тысяч рублей. А если нарушение повторится, то в суде может быть принято решение о приостановлении деятельности до 90 суток.

НА ЗАМЕТКУ!

Где в Иркутске поставить прививку от коронавируса:

Пункты вакцинации в Иркутске в медучреждениях. Данные Минздрава Иркутской области

Мобильные пункты вакцинации в Иркутске. Данные Минздрава Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08