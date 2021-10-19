Еще 399 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приближается к отметке в 117 тысяч человек. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 116 864 (+399), в том числе госпитализировано 4106 (+26), выздоровело 104 760 (+238), умерло 5194 (+23), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 465 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 682 629 жителей Приангарья, двумя - 575 797 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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