16-летняя ангарчанка помогла отцу перевести мошенникам больше двух миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ангарске 16-летняя девушка помогла отцу оформить кредит и перевести деньги мошенникам. Сибиряку поступил звонок в минувшую пятницу. Незнакомая женщина представилась сотрудником безопасности банка и сообщила, что на его имя одобрен кредит. Позже собеседники пришли к выводу, что оформить займ пытаются мошенники. 41-летнему ангарчанину предложили принять участие в операции по обнаружению недобросовестных банкиров, из-за которых произошла утечка личных данных клиентов. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сразу после этого ангарчанину позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и указал, что сибиряку необходимо в точности выполнить требования позвонивших и ни в коем случае никому о происходящем не рассказывать, - сообщили в ведомстве. - Мужчина зашел в свой личный кабинет и увидел, что ему действительно одобрен кредит на указанную «сотрудницей банка» сумму. В этот момент домой пришла его 16-летняя дочь. В Интернете она проверила номера, с которого звонили незнакомцы, и уверила отца, что они действительно принадлежит указанному банку и ведомству.

Так ангарчанин без сомнений взял на себя «зеркальный кредит» на 1 миллион 700 тысяч рублей, обналичил деньги и перевел их на счета, продиктованные аферистами. Позже в разговор с мошенниками вступила его дочь, она взяла на имя отца еще один займ в 400 тысяч рублей и снова отправила по указанным реквизитам. Только вечером семья поняла - они стали жертвами обмана.

Полиция возбудила уголовное дело.

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