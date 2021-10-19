Двух наркозакладчиков приговорили к 8 годам колонии строго режима в Нижнеудинске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области перед судом предстали два наркоторговца, которые распространяли товар с помощью интернет-магазина и тайников. Запрещенные вещества мужчины фасовали, а позже делали «закладки», координаты которых сообщали покупателям по телефону. Оплата переводилась на карту. Драгдилеров задержали в сентябре 2020 года, когда те пытались скрыться в Красноярске. Жители Нижнеудинска в возрасте 23 и 26 лет были ранее судимы за особо тяжкие преступления. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств) с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд, - рассказали в ведомствах.

Суд приговорил каждого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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