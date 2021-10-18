3-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного отца в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время патрулирования в поселке Усть-Ордынский сотрудники ГИБДД пытались остановить 26-летнего водителя автомобиля «Honda Stream». Мужчина попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП травмы получил его 3-летний сын, который находился в машине без детского кресла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина в 2019 и 2020 уже привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в пьяном виде, - рассказали в ведомстве. - Его лишили прав на 42 месяца. Кроме того, водителя уже штрафовали на 30 тысяч рублей и назначали 300 часов обязательных работ.

Дорожные полицейские проводят проверку на повторные нарушения, связанных с ездой в пьяном состоянии. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Мужчину оштрафовали на 3 тысяч рублей за перевозку ребенка без детского кресла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25-летнего усольчанина осудили за езду в пьяном виде. Его лишили свободы на 4 года 6 месяцев. (подробности)

Жигули разорвало после столкновения с Маздой в Тулунском районе, пострадал 18-летний водитель. Парня доставили в больницу. (подробности)