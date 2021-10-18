25-летнего усольчанина осудили за езду в пьяном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летнего жителя Усолье-Сибирского признали виновным за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуре Иркутской области.

- В 2020 году мировой суд признал молодого человека виновным за отказ от экспертизы на состояние опьянения, - рассказали в ведомствах. – Ему объяснили, что если в течение одного года, он совершит новое правонарушение, то против него будет возбуждено уголовное дело. Летом 2021 года усольчанина поймали пьяным за рулем 4 раза.

Тогда мужчина не отказывался, проходит проверку на алкогольное опьянение, однако был против экспертизы в медицинском учреждении. Кроме этого, он никогда не получал водительские права и несколько раз был осужден за продажу наркотиков.

Суд приговорил усольчанина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, и установили запрет на вождение автомобилем на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.

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