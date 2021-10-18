Ангарчанин погиб на пожаре в гараже в садоводстве «Тополек-2» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасателям поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Тополек-2» в Ангарске, там горел сарай и гараж. На место было отправлено три пожарных машины. Во время тушения строений сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Сосед по дому пояснил, что он с другом распивал алкоголь, а под утро отправился за спиртным к другим соседям, - рассказали в ведомстве. - В это время произошел пожар, а сильно пьяный друг остался внутри, покинуть горящее жилье он не смог. Причина – неправильно затопленная печь.

Огонь удалось потушить в течение 20 минут, он успел уничтожить сарай и гараж. В общей сложности сгорело площади 48 квадратных метров. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего.

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