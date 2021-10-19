Двое налетчиков из Саянска ограбили менеджера салона микрозаймов на 700 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дерзкое ограбление офиса микрозаймов произошло в Саянске. В салон зашло двое мужчин в масках, которые угрожая менеджеру, похитили у него 700 тысяч рублей с мобильного телефона. После этого они скрылись. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Один из налетчиков напал на менеджера, связал его и отобрал телефон, - отметили в ведомстве. – Потом перевел с мобильного мужчины порядка 700 тысяч рублей, запер его внутри помещения. Часть денег потратили день на одежды, мобильных телефонов и на развлечения.

Потерпевший выбрался через окно и сразу обратился в полицию. Злоумышленников задержали в Иркутске, ими оказались два жителя Саянска в возрасте 21 и 22 лет. Полицейские выяснили, что один из налетчиков был клиентом организации, который якобы пришел вернуть долг. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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