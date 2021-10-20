Непристегнутый водитель «Тойота Королла» погиб в ДТП в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две «Тойоты» столкнулись в Тайшетском районе. Обе машины от удара съехали в кювет. Один мужчина погиб. ДТП произошло около 18 часов 19 октября на трассе Тайшет-Чуна-Братск. По предварительным данным, водитель «Тойота Королла» возле поселка Квиток врезался в «Тойоту Карина», которая ехала в попутном направлении. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний водитель «Тойота Королла» скончался на месте автоаварии. С различными травмами в медицинское учреждение доставлен 21-летний пассажир этой же иномарки. Установлено, что на момент ДТП погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в ведомстве.

Водителям и пассажирам напоминают, игнорирование ремней безопасности повышает вероятность гибели почти в 8 раз, когда при их использовании возможность избежать травм в ДТП увеличивается в 3,5 раза.

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