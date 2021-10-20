31-летний водитель «Лады» погиб при столкновении с «Мерседесом» в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 20 октября смертельное ДТП произошло на улице Сибирских партизан в Иркутске. Столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес». Из-за сильного удара 31-летний водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 45-летний водитель иномарки и его пассажир предварительно не пострадали, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Инспекторы ГИБДД проводят проверку. чтобы установить причины и обстоятельства трагической аварии.

Водителей в очередной раз призывают строго соблюдать скоростной режим, трезво оценивать дорожную обстановку, а также проявлять бдительность и осторожность на дороге.

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