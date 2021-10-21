Двое полицейских погибли в ДТП под Саянском

Двое полицейских погибли в ДТП в Саянске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагическое ДТП произошло 20 октября в пригороде Саянска. Автомобиль, в котором ехали три сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- На месте аварии скончались двое полицейских патрульно-постовой службы, - пояснили в ведомстве.

Третьего сержанта полиции доставили в больницу с серьезными травмами. За его жизнь борются врачи. Полицейские не уточняют всех подробностей, что именно случилось, пока не ясно. В ведомстве объявили сбор денег семьям погибших.

Напомним, что в сентябре этого года в ДТП погиб майор полиции, который расследовал дело ангарского маньяка. У него сломалась машина, и он припарковался на обочине. Через некоторое время в его машину врезался водитель на BMW, от полученных травм полицейский скончался.

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