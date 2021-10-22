Иркутянин попался полиции в наркотическом опьянении во время поездки за шаурмой для беременной жены Фото: Антон ФОКИН

Инспекторы ГИБДД трижды останавливали 36-летнего водителя из Иркутска, однако прав он никогда не получал, а процедура медосвидетельствования выявляла в его крови запрещенные вещества. После первого нарушения мужчине назначили 10 суток ареста. В суде он признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел порадовать супругу, с которой они ждут ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

- Иркутянин пояснил, что в первый раз, когда он был остановлен сотрудниками ГИБДД, он сел за руль, потому что его беременная супруга захотела шаурмы, мужчина хотел сделать ей приятное, проявить заботу и внимание, - рассказали в пресс-службе суда. - Во второй раз, когда его остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить медицинское освидетельствование, потому что накануне употреблял наркотические средства и понимал, что данный факт будет установлен.

Иркутянина суд признал виновным и назначил ему 350 часов обязательных работ. Также в ближайшие 2,5 года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.

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