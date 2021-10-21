В других филиалах сети иркутских пансионатов, в одном из которых умерла женщина, обнаружили нарушения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые нарушения выявили в филиалах частного пансионата для престарелых и инвалидов в Иркутске. Ранее скандал разгорелся вокруг одного из них, на улице Ядринцева. Жители многоэтажки заметили, как к цокольному этажу их дома привозят стариков, а спустя несколько дней врачи скорой помощи на носилках вынесли из подвала тело. Разлетевшись по пабликам, видео быстро сделало пансионат знаменитым. Против владелицы сети, а также ее дочери и мужа, которые тоже помогали в ведении бизнеса, завели уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А также в СК сейчас разбираются в смерти одной из постоялиц, она скончалась из-за отравления психотропными препаратами.

Однако теперь речь идет еще о шести уголовных делах. В филиалах сети выявили ряд нарушений, среди них оказание медицинской помощи без лицензии, игнорирование требований пожарной безопасности. Пять из них не оборудованы системой пожарной сигнализации, на первых и вторых этажах нет эвакуационных выходов, ширина дверных проемов не соответствует норме и даже банальные огнетушители попросту отсутствуют.

При этом за круглосуточный уход за своими родственники жители Приангарья платили немалые деньги – около 900 рублей в сутки. Обвинения в оказании медпомощи постояльцам руководство учреждения опровергает. Утверждают, что просто выдавали лекарства, прописанные врачами.

Несмотря на разгоревшийся скандал большинство клиентов работой частного пансионата довольны, поэтому слышать о его закрытии не хотят. Ведь в противном случае родственникам больше 100 постояльцев придется искать для них новое пристанище.

Владелица сети социальных учреждений отправлена под домашний арест, а ее дочь и муж – за решетку до суда. Что именно может грозить обвиняемым – неизвестно. Следствие продолжается. Ход расследования уголовных дел находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина и прокуратуры Иркутской области.

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