Мошенник из Тайшета, сидя за решеткой, продавал несуществующие иномарки в интернете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

23-летний мужчина, который с 2019 года отбывает наказание в колонии-поселении в Тайшете, совершил серию мошенничеств с помощью телефона. На общую сумму более 100 тысяч рублей были обмануты жители разных регионов России. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального ГУ МВД.

- С ноября по декабрь 2020 года обвиняемый размещал в интернете объявления о продаже автомобилей, - рассказали в ведомствах. - Заранее изучал историю просмотров, вычислял потенциальных покупателей и предлагал им купить транспорт по сниженной цене.

Злоумышленник убеждал жертв перевести деньги вперед, ссылаясь на высокий спрос. Чтобы не попасться, он использовал различные банковские счета и виртуальный кошелек, а после оплаты отключал телефон.

От мошенника пострадало семь человек из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Прокуратура Тайшета направила уголовное дело в суд.

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