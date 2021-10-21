Чиновницу из Братского района подозревают в подделке документов ради повышения зарплаты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мэра одного из сел Братского района задержали по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава администрации способствовала подделке документов, чтобы повысить себе оклад. Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Братское». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в 2020 году глава муниципального образования, действуя из корыстной заинтересованности, несмотря на фактическое непроведение голосования депутатами Думы муниципального образования, поручила подчиненному сотруднику подготовить официальный документ - решение Думы, содержащий заведомо ложные сведения о повышении ей ежемесячного оклада и установлении ежемесячного и ежеквартального денежного вознаграждения, - рассказали в ведомстве.

Затем мэр подписала поддельный документ и представила в централизованную бухгалтерию по исполнению бюджетов поселений Братского района. Так она получила 96 тысяч рублей.

Следователи СК изъяли документацию, которая может быть полезна для следствия. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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