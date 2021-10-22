Более 25,6 тысяч подделок известных брендов обнаружили таможенники из Иркутска. Фото: Евгений Нектаркин

С января по сентябрь 2021 года Иркутская таможня изъяла более 25,6 тысяч подделок известных брендов на общую сумму 47,3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-секретарь Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- В числе задержанного контрафакта оказалась спортивная обувь, одежда с маркировкой, шампуни и бытовая химия, - рассказала Татьяна. - Из торгового оборота были изъяты автомобильные сигнализации, брелоки к ним и электроинструменты. Также найден контрафактный коньяк, водка и сигареты.

Таможня обнаружила еще и незаконную продажу иркутской организацией 1796 подшипников. Материалы проверки передали в органы МВД. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование средств маркировки товаров.

Полиция возбудила 66 дел об административных правонарушениях по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров, а также 6 уголовных за такое же нарушение.

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