У иркутянина дважды украли телефон за три дня на ЖД вокзале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть линейного отдела обратился 35-летний иркутянин, который рассказал, что у него украли дорогостоящий смартфон из сумки, в то время пока он спал в здании железнодорожного вокзала. Мужчина решил не обращаться в полицию. Однако спустя два дня, при таких же обстоятельствах, в том же месте у него украли второй телефон. Он дал его незнакомцу, который попросил позвонить. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирское Линейное Управление МВД России на Транспорте.

- Первым оказался 43-летний житель Казачинско-Ленского района Иркутской области, - рассказали в ведомстве. - Телефон он продал в пункте приема, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Вторым преступником оказался 29-летний житель поселка Чунский, который также сдал похищенное в ломбард.

По факту воровства телефонов возбудили два уголовных дела. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Также они должны будут возместить ущерб потерпевшему. Расследование продолжается.

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