Ремонт дороги в село Борохал Осинского района закончили раньше срока. Фото: правительство Иркутской области

Ремонт дороги в село Борохал Осинского района закончили почти на месяц раньше срока. Ее длина 9,6 километра. Гравийная дорога соединяла Борохал с региональной трассой Иркутск – Оса – Усть-Уда и селом Обуса. Ранее на ее поверхности постоянно скапливалась вода, из-за чего появлялись ямы и колдобины. Зачастую машины просто не могли проехать по ней, в том числе автомобили скорой помощи. На ремонт в рамках госпрограммы было потрачено 431,1 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работы начали в прошлом году. В соответствии с проектом реконструкции специалисты подрядной организации изменили направление дороги, сделали её в нормативных отметках, исключили ненормативные радиусы поворотов и углы наклона. Установили 16 водопропускных труб, сделали систему водоотведения и каскадного сброса ливневых вод с дороги, - рассказали в правительстве Приангарья.

Также был построен новый мост через реку Обуса. Раньше он был деревянным, находился в аварийном состоянии. Теперь – железобетонный. Большая стройка развернута на трассе Иркутск – Оса – Усть-Уда. Ремонт дороги продлится 2 года.

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