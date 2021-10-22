Движение через железнодорожный переезд под Иркутском будет ограничено с 25 по 29 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! Движение на железнодорожном переезде в Смоленщине (ул. Мира) будет ограничено с 25 по 29 октября 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Это связано с ремонтом участка, - рассказали в ведомстве. - В указанные дни нельзя будет проехать через переезд с 09:00 до 18:00. Также там организуют реверсивное движение.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам, продумывать объездные пути при планировании поездок и быть аккуратными во время движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по путепроводу на улице Джамбула запустят 30 октября в Иркутске. На отремонтированной части откроют три полосы движения. (подробности)

Цена за проезд в общественном транспорте Иркутска повысится до 25 рублей с 1 ноября. После 20:00 пассажирам автобусов и маршруток придется заплатить 30 рублей. (подробности)

Семь электроподстанций запустят весной 2022 года в Байкальске. На это было выделено 363 миллиона рублей. (подробности)