Цена за проезд в общественном транспорте Иркутска повысится до 25 рублей с 1 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 транспортных компаний, работающих на городских маршрутах, уведомили администрацию Иркутска о повышении тарифа. С 1 ноября поездка на автобусе в дневное время обойдется пассажирам в 25 рублей, а после 20:00 - в 30 рублей. Ранее с перевозчиками была достигнута договоренность о сохранении действующих расценок до конца года, когда сами компании планировали ввести изменения с 1 июля. Но, несмотря на соглашение, позже стоимость проезда все же было решено повысить. При этом в муниципальном транспорте она останется на прежнем уровне – 15 рублей. Таковой она сохраняется с 2016 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 1 ноября повышение тарифа на перевозку пассажиров ожидается в автобусах маршрутов №2, 4, 4с, 7к, 9, 10, 10к, 10т, 12, 13, 16, 16с, 16к, 22, 23, 28, 28р, 30, 32, 45, 46, 51, 56, 65, 66, 77, - отметили в администрации.

Напомним, в последний раз цена за проезд в общественном транспорте Иркутска изменялась в 2018 году.

На сегодня в Иркутске зарегистрировано 76 маршрутов общественного транспорта. 50 из них обслуживают муниципальные предприятия. Кроме того, пассажирскими перевозками в городе занимаются 42 коммерческие компании.

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