Минобразования Иркутской области предложило продлить каникулы для школьников до 7 ноября. Фото: правительство Иркутской области.

Министерство образования Иркутской области дало школам рекомендации на предстоящие нерабочие дни. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Каникулы, которые заканчиваются в канун ноябрьских выходных, предложили продлить до 7 ноября, - рассказали в правительстве.

Также минобр рекомендует открыть дежурные группы в детских садах на время нерабочей недели, если об этом попросят родители.

Напомним, что нерабочие дни в стране начинаются 30 октября и заканчиваются 7 ноября. Президент объявил их из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

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